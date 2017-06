Explosão em apartamento deixa uma pessoa ferida

Uma explosão seguida de incêndio dentro de um apartamento deixou um homem ferido, na manhã desta sexta-feira, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, estado de saúde da vítima, de cerca de 40 anos, é grave.

Militares do quartel do Humaitá foram acionados para o prédio, na Rua Real Grandeza, 100, por volta das 9h15. As chamas causadas pela explosão no apartamento, que fica no terceiro andar, já foram controladas.

O Corpo de Bombeiros informou que a explosão teria ocorrido na encanação de gás e equipes da CEG foram acionadas para interromper o abastecimento. Entretanto, a companhia disse que não foi detectado nenhum vazamento. A Defesa Civil Municipal e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) também estão no local e investigam as causas da explosão e se houve danos à estrutura do imóvel. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).

O ferido foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Houve pânico entre os moradores no momento da explosão mas, segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio não chegou a ser evacuado.