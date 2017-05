Exame de vista grátis em Belford Roxo

Cerca de 500 pessoas com idade acima de 40 anos vão ser beneficiadas com exames oftalmológicos no bairro Parque São José, em Belford Roxo. A ação faz parte do projeto “Novo Olhar”, que chega à sua 4ª edição, e vai acontecer no próximo sábado (20), das 9h às 13h, no Centro Educacional Batista Sobrinho (CEBS), que fica na Rua Providência 234 A, esquina com a Estrada Aníbal da Mota, Parque São José.

As consultas e os óculos são grátis. São quatro modelos diferentes, com armações coloridas, fabricadas em acetato e metal, com lentes em resina, mono e bifocais. A escolha é feita pelo beneficiado. Desde o seu início, em fevereiro deste ano, o projeto beneficiou 1.500 pessoas, dos bairros Parque Amorim, Heliópolis e Shangrilá.