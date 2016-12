Ex-vereador Maninho do posto é preso em Caxias

Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta segunda-feira, o ex-vereador Denilson Silva Pessanha (PMDB), o Maninho do Posto, de 44 anos. Ele foi preso em flagrante em seu próprio posto de gasolina, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, por crimes contra a ordem econômica e o sistema de estoque de combustíveis. A operação contou com o apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Conhecido como Maninho do Posto, Denilson foi preso em seu próprio posto de combustíveis, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Ele já respondeu pelos crimes de tortura, ameaça, estelionato e tentativa de homicídio. Este último, praticado contra um ex-funcionário de seu posto.

Os técnicos da ANP apreenderam amostras de combustível dos tanques. O posto funcionava sem autorização e estava inabilitado para comprar combustível legalmente das distribuidoras. Segundo o delegado titular, Dr. Pablo Sartori, investigações serão realizadas para identificar a procedência do combustível adquirido pelo posto. Maninho do Posto já responde pelos mesmos crimes também na DDSD.

Via Extra