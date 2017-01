Ex-PM é morto a tiros em Mesquita

Um ex-policial militar foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, perto da comunidade da Coréia, em Mesquita. Rafael Azeredo, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu, mas não resistiu.

Rafael estava com a mãe, Raquel Couto, na hora do crime. Ela foi atingida na perna e levada para a mesma unidade. O estado de saúde dela é estável. De acordo com a polícia, a mulher chegou a se jogar na frente do filho para tentar protegê-lo dos disparos. Pelo menos quatro tiros acertaram Rafael.

De acordo com o 20º BPM (Mesquita), o ex-policial estava afastado da corporação desde dezembro, pela segunda vez, depois de reassumir o posto de soldado por força de uma liminar.

Os bandidos fugiram do local de carro. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.