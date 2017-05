Ex-empresário de Cristiano Araújo é morto a tiros em Mangaratiba, no Rio

O ex-empresário do sertanejo Cristiano Araújo, D’Stefany Vaquero Lima, de 32 anos, morreu, na madrugada desta quarta-feira, em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio. Conhecido como Didi Latino, ele foi encontrado baleado por policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) na Rodovia Rio-Santos e levado para Hospital municipal Victor de Souza Breves. O crime é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba).

Os PMs passavam pela Rio-Santos quando viram Didi Latino andando às margens da via, pouco depois da meia-noite, com as roupas cobertas de sangue. Eles parara para socorrer o empresário, porém, ainda de acordo com os agentes, falava coisas sem nexo e não soube explicar o que havia acontecido. Ele teria levado quatro tiros.

Didi Latino também trabalhou com a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo.