Evento no Shopping Grande Rio traz vagas para deficientes

Até o próximo domingo, dia 18, a Supergasbras, empresa do Grupo SHV – líder mundial em distribuição de Gás LP –, está cadastrando currículos de pessoas com deficiência em busca de oportunidades de emprego, em um espaço no Shopping Grande Rio, na Baixada Fluminense (RJ). No espaço “Oportunidades Especiais”, a Supergasbras e outras empresas oferecem cerca de 500 vagas para várias áreas e níveis de formação: ensino médio, técnico e superior. Foi montado um stand adaptado para todos os tipos de deficiência, incluindo atendimento com intérpretes de libras.

O espaço “Oportunidades Especiais” fica aberto até 18 de setembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h e, no domingo, das 13h às 21h. O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti (RJ). Telefone: (21) 2430-5111. O cadastramento dos currículos é gratuito. Mais informações no site www.oportunidadesespeciais.com.br.