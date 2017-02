Estudante desaparecido morre em acidente

O estudante de arquitetura Wanderson Amorim do Nascimento, de 21 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado, foi encontrado morto após sofrer um acidente de moto na Linha Amarela, na altura do pedágio, na madrugada de sábado. O corpo do jovem foi reconhecido no IML, segundo Thainá Felix, amiga de Wanderson.