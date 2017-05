Estado tem 17º caso de febre amarela confirmado

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou, na tarde desta segunda-feira, mais um caso de febre amarela no estado desta vez em Macaé, no Norte Fluminese. Já são 17 o número de casos confirmados da doença este ano. Até o momento, sete pessoas morreram vítimas da doença.

Veja abaixo onde aconteceram os casos deste ano no estado:

– 7 casos – Casimiro de Abreu, sendo um óbito

– 1 caso – São Fidélis

– 1 caso – São Pedro da Aldeia* – (*paciente contraiu a doença em viagem à zona rural de Casimiro de Abreu)

– 2 casos – Porciúncula, sendo dois óbitos

– 1 caso – Maricá, sendo um óbito – (*área rural do município)

– 3 casos – Macaé, sendo um óbito

– 1 caso – Silva Jardim, sendo um óbito

– 1 caso – Santa Maria Madalena, sendo um óbito