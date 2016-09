Estações do metrô são fechadas no Rio

Cinco estações do metrô estão fechadas na manhã desta terça-feira (13), na Linha 2, e composições só estão circulando entre Irajá e Botafogo. Com isso, há tumulto, por exemplo, em estações como Colégio, que está com a plataforma superlotada.

Quando a circulação foi suspensa, Camila Rios conta que estava no vagão feminino entre as estações Coelho Neto e Colégio. Ela relata pânico de passageiros diante do calor e da falta de informações da concessionária.

“Ficamos mais de 25 minutos sem ventilação. Havia crianças e mulheres passando mal. Ficamos parados por quase uma hora. Prestes a completar, informaram que estavam com problemas técnicos e estavam tentando normalizar a situação”, conta.

Às 8h30, Victor Hugo Pereira já estava há quase 40 minutos sem conseguir embarcar na estação Irajá. “Estou na estação desde 7h55 e precisaria estar na Avenida Rio Branco às 9h”, queixou-se. Ele só conseguiu entrar na composição por volta de 9h10 e acabou se atrasando para o compromisso.

A circulação foi interrompida nas estação Pavuna, Rubens Paiva, Acari, Coelho Neto e Colégio. Usuários dizem que não estão sendo informados sobre os problemas. Em seu Twitter, o Metrô Rio informou que o problema foi causado por furto de cabos de energia.

As linhas 1 e 4, ainda segundo a Metrô Rio, operam normalmente. Alguns passageiros chegaram a desistir e embarcaram em ônibus ou até mesmo voltaram para casa.