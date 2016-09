Esquema de segurança será reforçado nas eleições

O interior do estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e a Zona Oeste da capital fluminense ganharão segurança reforçada durante as eleições deste ano. De acordo com o procurador Regional Eleitoral, Sidney Madruga, as três áreas são as que concentram o maior número de denúncias de crimes eleitorais.

Uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira (8), na sede do Ministério Público Federal (MPF) para traçar como será a atuação da força-tarefa formada pelas polícias Civil, Militar, Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral, órgão ligado ao MPF, durante o pleito.