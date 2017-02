Esquema de segurança para carnaval começa nesta quinta

A Operação Carnaval 2017 na segurança pública do Rio começa nesta quinta-feira (23). O anúncio foi feito pela secretaria de Estado de Segurança. O Ministério das Relações Exteriores terá um canal direto de comunicação com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.

Uma campanha informativa e de conscientização dos foliões do Rio vai ganhar as redes sociais das entidades envolvidas com as hashtags: #CarnavalSeguro e #FoliãoConsciente.

São 4 mil e 200 câmeras no CICC, espalhadas pelas principais áreas da Região Metropolitana fazendo o monitoramento das principais regiões.

Órgãos de segurança, mobilidade e assistência social, além de concessionárias de transportes, vão atuar juntos monitorantdo áreas como Sambódromo, Boulevard Olímpico e os principais blocos carnavalescos pela cidade.