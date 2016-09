Empresas abrem 200 vagas de estágio e jovem aprendiz

Com o objetivo de auxiliar os jovens a ingressarem no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), junto ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para estágio e Jovem Aprendiz. São mais de 200 vagas ao total, inclusive para pessoas com necessidades especiais. Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira, dia 9, nos postos de atendimento de Campo Grande (Rua Barcelos Domingos, 162), na Zona Oeste, e da Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), na Zona Norte. Serão distribuídas 200 senhas para atendimento, das 9h às 14h.

É preciso levar identidade, carteira de trabalho, CPF e currículo. Para vagas de Jovem Aprendiz, a idade exigida é de 14 a 22 anos e seis meses. Algumas oportunidades são para estudantes de 15 anos que frequentem a escola no período noturno. Nos processos seletivos de estágio será feita avaliação de período, currículos e CR.

As oportunidades são para Técnico em Informática, Contabilidade, Matemática, Turismo, Informática, Técnico em Administração, Direito, Secretariado Executivo, Relações Internacionais, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, diversos segmentos da Engenharia, entre outras.

Os cadastros continuam no mesmo horário, nas seguintes datas:

19/09 – Tijuca (Rua Camaragibe, 25);

30/09 – CIAD (Av. Presidente Vargas, 1997);

07/10 – Guadalupe (Rua Luiz Coutinho Cavalcanti, 576);

14/10 – Méier (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931);

21/10 – Jacarepaguá (Estrada do Guerenguê, 1.630;

04/11 – Providência (Rua da América, 81, Santo Cristo).