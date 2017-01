Elevador despenca e deixa sete feridos

Sete pessoas de uma mesma família ficaram feridas após um elevador despencar em um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. As vítimas, sete adultos e uma criança de seis anos, estavam de saída para jantar, por volta das 20h, quando o acidente aconteceu, no edifício Giacometti, um dos oito que integram o condomínio Nova Ipanema. A criança não sofreu ferimentos.

Dentre as pessoas que sofreram o acidente estavam moradores do Rio e os parentes que vieram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para passar o réveillon no Rio.

Militares do quartel da Barra foram acionados para realizar o socorro. As vítimas foram levadas para o Hospital municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Dentre as vítimas, uma das integrantes da família fraturou uma das vértebras e dois homens sofreram fraturas na região do joelho. Nenhum deles corre risco de morrer.