Mexicano é grampeado em mansão de luxo

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam o traficante Hebert Queiroz de Almeida, conhecido como ‘Mexicano’, ‘Pixoco’ ou ‘El Chapo da Baixada’. O criminoso é o responsável por dominar e implantar o tráfico de drogas na favela da Palmeira, em Belford Roxo.

De acordo com a especializada, o traficante foi capturado em uma mansão de luxo no bairro de Nova Luzitânia, em Maricá, Região dos Lagos. A residência tinha piscina e hidromassagem. Dentro, os agentes encontraram cocaína embalada para venda, com inscrições da favela da Palmeira.

O DCOD informou ainda que havia um mandado de prisão preventiva contra ‘Mexicano’ por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O bandido já estava sendo investigado pela polícia há três meses. Segundo a Polícia Civil, ele também fazia ligações com as comunidades de Acari e Amarelinho, onde conseguiria a cocaína revendida depois.

As investigações apontam também que o traficante possui uma transportadora usada para lavagem de dinheiro. Foram apreendidos, inclusive, comprovantes de depósitos bancários com quantias expressivas.