Eike Batista é preso pela PF

O empresário Eike Batista foi preso assim que chegou no Rio, por volta das 10h desta segunda-feira. Ele embarcou ontem às 21h45 (0h45 no horário brasileiro de verão) em Nova York com destino ao Brasil.

O retorno de Eike ao Brasil foi negociado com a Polícia Federal. Investigadores à frente do caso no Rio, confirmaram no domingo, que esperavam que o empresário se apresentasse nesta segunda-feira às autoridades. Eike teve seu pedido de prisão preventiva expedido na última quinta-feira em decorrência das apurações da Operação Eficiência, desdobramento da Lava-Jato. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, por, segundo o Ministério Público Federal (MPF), ter pago US$ 16,5 milhões em propinas no exterior ao ex-governador Sérgio Cabral.

A expectativa é que ele seja levado para o Instituto Médico Legal (IML) e depois para o presídio Ary Franco, em Água Santa.