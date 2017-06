Educandário mantido por colaboradores atrai pais de toda a Baixada Fluminense

A medir pela fila de espera de pais (são aproximadamente 3.500) querendo matricular seu filhos no Educandário Abrão David, em Nilópolis, percebe-se o quanto a unidade é reconhecida na Baixada. Apesar de 80% de seus atuais 1.400 alunos serem da cidade, a procura por uma vaga na escola é de famílias de toda a região. No espaço, as aulas vão do berçário até o 9º ano, e tudo é totalmente gratuito. A instituição, que está completando 30 anos, é mantida com a ajuda de colaboradores, como a Beija-Flor, e verbas públicas do Ministério da Educação.

No ano que vem, o espaço abrirá matrículas para o ensino médio. Ao mesmo tempo, os estudantes também terão formação profissionalizante em informática.

— Nós damos café da manhã, almoço, lanche e jantar. Nosso regime é de semi-internato. A criança chega aqui pela manhã e só sai no começo da noite — explica Anderson Machado, de 53 anos, administrador do Educandário.