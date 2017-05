Dupla é presa por roubar merenda em escola pública de Nova Iguaçu

Policiais da 58ª DP (Posse), em ação conjunta com policiais militares, prenderam em flagrante Luiz Cláudio Rodrigues de Souza, de 22 anos, suspeito do crime de furto e Yuri Matias Soares da Silva, de 20 anos, suspeito do crime de receptação, após o furto de merenda escolar ocorrido na Escola Municipal Manoel João Gonçalves, localizada na Rua Miguel de Arcanjo, bairro Monte Líbano, em Nova Iguaçu.

Os produtos furtados (9kg de almôndegas, 10 kg de fígado bovino, outros 25 kg de carne bovina, 10 kg de filé de peito de frango, 3 kg de queijo minas e duas caixas de leite fermentado) foram recuperados e devolvidos à escola. O registro foi realizado na 53ª DP (Central de flagrantes).