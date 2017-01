Dupla é autuada por extrair areia de rio

Duas pessoas foram autuadas por crime ambiental, nesta quinta-feira, por extrair areia do Rio Santo Antônio, em Itaipava, em Petrópolis. Elas foram flagradas por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) durante a Operação ‘Suricato’.

