Donos da rede de casa de festas Enlace são procurados pela polícia

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, na tarde desta nesta terça-feira, pedindo por informações que levem a prisão de Adair Antônio dos Santos, de 45 anos, e sua esposa e sócia Monique Rocha de Lima dos Santos, de 33, responsáveis por gerenciar as empresas Enlace e Enlace Kids, tradicional rede de casa de festas da Zona Norte carioca. No dia 25 de abril, após os empresários pedirem falência do negócio e surpreenderem centenas de clientes, muitos com eventos marcados para o fim de semana seguinte. Segundo a Polícia Civil, a dupla já é considerada foragida da Justiça.

Nesta segunda-feira, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 2ª Vara Criminal determinou a prisão preventiva de Adair e Monique, além da apreensão dos todos os bens do casal. A Polícia Civil chegou a informar que eles iriam se apresentar na 27ª DP (Vicente Carvalho), mas até o momento, os dois não se entregaram.

O Portal dos Procurados pede para quem tiver informações sobre a localização de Adair e Monique, denuncie pelos seguintes canais: WhatsApp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650; pelo Disque-Denúncia (21) 2253-1177, pelo Facebook: https://www.facebook .com/procurados.org/

Em todos os canais de denúncias, o anonimato é garantido.