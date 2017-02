Policiais do 20° BPM (Mesquita), na tarde desta sexta-feira, em operação na comunidade do Az de Ouro, Olinda, detiveram 2 homens e com eles apreenderam 261 sacolés de maconha, 80 pinos de cocaína e 01 tablete de maconha de aproximadamente 01 kg. Ocorrência na 53ª DP (Mesquita).