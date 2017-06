Dois ônibus são queimados após mortes em ação policial

Dois ônibus foram incendiados, na manhã desta quarta-feira, nas proximidades da Favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O ataque contra os coletivos ocorreu após três pessoas serem mortas e outras duas ficarem feridas durante uma operação do 27º BPM (Santa Cruz) na comunidade.

Por causa da violência na região, o BRT Transoeste tem circulação interrompida no corredor Cesário de Melo desde as 7h40m.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio a Estrada de Urucânica foi fechada por causa de um ônibus em chamas. O COR pede que motoristas evitem a região.