Dois homens são presos na Dutra por transportar 49 tabletes de maconha

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 49 tabletes de maconha em um carro na noite de quinta-feira (29). Os dois homens que estavam dentro do veículo abordado na Rodovia Presidente Dutra(BR-116), na Serra das Araras, em Piraí, município da Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, foram presos e responderão por tráfico de drogas.

Durante Operação de Combate ao Tráfico de Drogas, no km 227 da Dutra, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Nissan/Sentra, de cor prata. Ele não respeitou e arrancou com o carro.

Os policiais seguiram o veículo, conseguindo abordá-lo 3 km após a blitz. Havia dois homens, de 36 e 26 anos, o qual o motorista alegou não ter parado na blitz por ter ingerido bebida alcoólica. Ele se apresentou bastante nervoso e os policiais desconfiados iniciaram uma revista no carro e encontraram escondidos 49 tabletes de maconha, equivalente aproximadamente 30 kg.

Questionados sobre a droga, a dupla informou que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga até o Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada a 94ª DP(Piraí).