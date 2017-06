Dois homens são presos em Nova Iguaçu

Na noite desta Segunda-feira (12), Policiais da 20º BPM faziam patrulhamento na Rua Maria Teixeira de Melo, Jardim Palmares. Ao avistarem dois suspeitos, Messias Pereira Barbos,

18 anos e Marven Leandro Dias dos Santos Basílio, 28 anos, se aproximaram dos mesmos, com a aproximação dos PMs Messias Pereira pulou o muro na tentativa de fugir e os policiais conseguiram abordar Marven Leandro, mas nada foi encontrado, outro Policial seguiu atrás de Messias Pereira e conseguiu captura-lo. O indivíduo afirmou ter jogado a arma no quintal e que ambos pertencem ao tráfico local. Foi encontrado um revólver com 6 munições intactas.

Os dois foram conduzidos até a 53º DP (central de flagrantes) onde foram autuados.