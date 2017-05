Dois homens são presos com drogas e armas em São João de Meriti

Uma denúncia anônima fez com que policiais do 21º BPM (São João de Meriti) prendessem, na noite de sábado, dois homens que estavam vendendo drogas na Comunidade da Portelinha. De acordo com policiais, ao chegarem à rua Carminda, eles se depararam com um homem armado com revólver calibre 32 e outro com uma mochila, onde estavam 289 envelopes de erva seca, 640 pinos de pó branco e mais 3 rádios transmissores. Os presos foram autuados na 54ª DP (Belford Roxo).