A morte de dois homens em diferentes pontos de Belford Roxo, na manhã de ontem, está sendo investigada pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os corpos foram encontrados a uma distância de cerca de 1 quilômetro um do outro. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acredita que os dois crimes estão relacionados. As vítims foram mortas com vários tiros.