Dois homens são assassinados em via pública

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de dois homens ocorrida manhã da última terça-feira (06), no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Uma das vítimas foi identificada como Denis Gutemberg Pereira Lima, de 34 anos. O corpo dele foi encontrado na Estrada Dr. Farrula. Poucos metros adiante, na Rua Itaperuna, estava o carro dele, uma Palio, de placa LMC-4071. O veículo tinha perfuração de balas na lataria e também no vidro no lado do carona. De acordo com informações de testemunhas, Denis teria sido morto por dois homens numa moto, que o abordaram e um deles efetuou diversos disparos. A vítima ainda conseguiu sair do carro e correr, mas acabou alcançada e executada com cerca de cinco disparos.

Outro corpo a cerca de 1 quilômetro

O segundo assassinato aconteceu a cerca de 1 quilômetro, também no mesmo bairro. O cadáver do homem, que não foi identificado, estava dentro de uma Uno, placa AYl-2619, de Curitiba, que perdeu o controle, invadiu a calçada e se chocou contra o muro de uma casa na Avenida Radler de Aquino. Os tiros foram disparados no lado esquerdo do motorista. Segundo o delegado Willians Batista de Souza, que coordenou a ação, a especializada não descarta nenhuma hipótese, e a principal delas seria a de execução. Polícia investiga ainda a relação entre os dois crimes.