Dois adolescentes são apreendidos com uma pistola durante operação na Providência

Dois adolescentes foram apreendidos durante uma operação no Morro da Providência, na Região Central do Rio, no fim da noite desta quinta-feira. A ação foi realizada por militares do Batalhão de Choque (BPChq). A comunidade alvo da operação é a mesma de onde seria oriundo o bando de ao menos 50 bandidos, armados com fuzis e pistolas, que fecharam a Rua Senador Pompeu, na Central do Brasil, e saquearam 14 lojas, de onde foram roubados dinheiros, equipamentos e também produtos alimentícios.

Os dois jovens apreendidos na ação iniciada no fim desta noite, de acordo com a policia, tentavam fugir do Morro da Providência, após o cerco policial. Sem sucesso, a dupla tentou embarcar em um táxi com o objetivo de seguir em direção do Morro do Fallet. Há relatos de tiros na região, mas ninguém, até o início da madrugada desta quarta-feira, havia ficado ferido.

Com os dois jovens, os policiais apreenderam uma pistola, de calibre 0.40mm. Os adolescentes, assim como a arma, foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.