Dinamites e uniformes da polícia são apreendidos em Japeri

Durante operação no Morro do Cruzeiro, em Japeri, policiais militares do 24º BPM (Queimados) apreenderam nesta quarta-feira, duas pistolas cal. 9 mm, um revólver cal. 38, material explosivo (dinamites), 12 uniformes da Policia Civil e 180 pinos de cocaína. Um automóvel e uma motocicleta também foram recuperados. Na ação houve confronto e três suspeitos foram feridos e encaminhados à Policlínica de Japeri. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

A ocorrência foi encaminhada para a 48ª DP (Seropédica).