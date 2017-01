Detento é encontrado morto em presídio de Bangu

Um detento morreu na cadeia Pedro Melo da Silva, uma das do complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (16). De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os inspetores de segurança da penitenciária foram chamados por outros internos para avisar que o detento Diego Maradona Silva Souza estava passando mal. Quando chegaram ao local, o homem já estava morto.