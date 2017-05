Defesa Civil cadastra moradores em sistema de emergência

A Prefeitura de Mesquita está cadastrando moradores de áreas de risco no Sistema de Envio de Mensagens de Texto Emergenciais (SISEMTE). A ação é uma parceria com a Defesa Civil do Estado e tem como objetivo auxiliar os agentes da cidade, permitindo uma comunicação rápida e direta com a população em casos de alertas.

O sistema é gratuito e envia mensagens de texto via SMS. Os cadastrados recebem direto dos agentes da Defesa Civil instruções dos procedimentos que devem realizados, de acordo com cada situação.

O Colégio Estadual Mario Quintana, na Chatuba, foi a primeira instituição a receber os agentes da Defesa Civil de Mesquita. Cerca de 200 cadastros de moradores do entorno, professores e alunos foram realizados. O principal objetivo é auxiliar e dar suporte a todos os moradores, fazendo com que tenham acesso aos procedimentos e informações necessários em situações delicadas ou que representem risco.