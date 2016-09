Defensoria atenta à situação dos servidores estaduais

A Defensoria Pública do Rio está atenta à situação dos funcionários públicos estaduais, dos quais 30% ainda não receberam os salários referentes ao mês de agosto. As medidas judiciais para o pagamento têm sido tomadas pela Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores (FASP), que conseguiu junto a 8ª Vara de Fazenda Pública o arresto de mais de R$ 471 milhões dos cofres do governo do estado para repasse aos servidores.

Desde maio, quando houve o primeiro atraso nos vencimentos do estado, a Defensoria acompanha o caso, tendo obtido, inclusive, bloqueio dos cofres públicos para pagamento de ativos e inativos. Neste momento, entretanto, nova ação civil pública tumultuaria o processo em curso e em vias de conclusão.

A Defensoria Pública, todavia, não economizará esforços para auxiliar na máxima efetivação das medidas judiciais já obtidas pela FASP, em prol dos servidores.