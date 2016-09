Dcav agarra mulher envolvida em estupro

Izabela Pimenta de Souza, foi presa por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), manhã de ontem, na comunidade Uga-Uga, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Ela é irmã de Thuanne Pimenta dos Santos, acusada de entregar uma criança de 2 anos nas mãos do coronel reformado da Polícia Militar Pedro Chavarry Duarte, que foi preso por estupro de vulnerável ao ser flagrado com a menina nua em seu carro. O coronel e Thuanne já estão presos.

O objetivo da especializada é apurar a suposta participação de Izabela no caso, já que ela foi a primeira a chegar ao local do crime e, segundo policiais militares, afirmou que o pai da menina estava morto e a mãe presa, com o objetivo de ludibriá-los. Contra Izabela, que nega envolvimento no caso, foi expedido um mandado de prisão temporária por 30 dias.

A mulher prestou depoimento no início da tarde e foi levada para a carceragem provisória da delegacia. Logo após, foi conduzida para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

O oficial da reserva, que foi preso no último dia 10, recebeu a primeira punição disciplinar por ter se envolvido no episódio. O Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Edison Duarte dos Santos Júnior, determinou a revogação do porte de arma do oficial reformado. Além disso, o comando da corporação também mandou recolher a carteira funcional de Chavarry, que terá um documento temporário emitido em seu nome, informando que ele não tem mais permissão para portar arma.