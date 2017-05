Curso de Defesa Civil capacita alunos em Queimados

Um jogo de perguntas e respostas foi o método de avaliação escolhido para testar os conhecimentos dos alunos que cursam formação de professores no CIEP 341- Vereador Sebastião Pereira Portes, no bairro Santa Catarina. Eles participam duas vezes por semana do curso sobre ‘Técnicas de Defesa Civil’ na unidade e aprendem como agir na prevenção e nos momentos de desastres por causas naturais ou humanas. No fim no ‘quiz’, a equipe Reconstrução venceu a disputa.

A ação faz parte do Projeto ‘Defesa Civil nas Escolas’, que é desenvolvido pela Prefeitura de Queimados nas instituições da rede pública de ensino. O curso está disponível para crianças e adolescentes de 14 a 18 anos e oferece conceitos básicos de Defesa Civil, prevenção de acidentes domésticos e incêndios, além de noções de primeiros socorros.

O curso é ministrado pelo corpo técnico da Defesa Civil de Queimados e terá duração de 10 dias, com uma carga horária de 40 horas. “Muito bom ver que futuros professores estão se preparando para tratar de um tema muito importante como este. Eles serão os grandes propagadores”, destacou o secretário municipal de Defesa Civil, Davi Brasil.