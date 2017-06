Crise fecha temporariamente duas unidades do Rio Poupa Tempo

Os atendimentos nas unidades Cantagalo e Central do Brasil do Programa Rio Poupa Tempo estão temporariamente suspensos. Apenas a unidade em Bangu, na Zona Oeste, permanece com funcionamento normal.

Segundo a Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo programa, o posto Central do Brasil fica aberto, das 8h às 13h, para a entrega da Carteira de Trabalho e do Cartão do Vale Social.

O Governo do Estado destacou que “trabalha para normalizar a situação o mais rápido possível”. No momento, destacou que a “prioridade absoluta é o pagamento dos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas”. Em caso de pendência, a orientação é que os usuários procurem os órgãos de origem das solicitações.

Os postos de atendimento localizados em São João de Meriti e São Gonçalo foram fechados definitivamente nos últimos meses, por causa da crise financeira do governo estadual.