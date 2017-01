Criminosos roubam mais de 40 passageiros na Baixada

O crime aconteceu pouco antes das 22h. O veículo faz o trajeto Central do Brasil – Vila de Cava. Quando estava chegando na altura do bairro Augustinho Porto, os bandidos mandaram o motorista parar no acostamento e anunciaram o assalto.

De acordo com os passageiros, os assaltantes recolheram os pertences das vítimas e agiram com violência. Um deles chegou a dar uma coronhada no rosto de uma mulher. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal passava pelo local fazendo uma ronda e estava com as luzes apagadas. Os agentes perceberam a movimentação estranha.