Criminosos fazem plano de fuga desenhado à mão

Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) investigam um possível plano de fuga de detentos do Instituto Penal Benjamin de Morais Filho, uma das unidades do Complexo Penitenciário de Gericinó. Na cela de um deles, foi encontrado na manhã do último dia 17, durante uma revista de rotina, um mapa do local onde está localizado o Fórum Regional da Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

O esboço feito à mão, de acordo com os policiais, trata-se de uma possível tentativa de resgate de preso. É possível ver no desenho a Rua Professora Francisca Piragibe, na altura do supermercado Extra, além de setas indicando os sentidos para Madureira e Realengo. Segundo as últimas informações, as investigações ainda estão em andamento pela inteligência da SEAP.