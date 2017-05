Criminosos explodem caixa eletrônico em Mesquita, na Baixada

Criminosos utilizaram explosivos e tentaram roubar um caixa eletrônico em Mesquita, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira. O crime aconteceu pouco antes das 4h, na Rua Prefeito José Montes Paixão. De acordo com a Polícia Militar, militares do batalhão da região foram acionados no momento em que os integrantes do bando estavam no local e conseguiram evitar o roubo, informou o Jornal Bom Dia Rio, da Rede Globo.

Durante a ação, houve troca de tiros e os bandidos, de acordo com informações preliminares, conseguiram fugir. Moradores da região ficaram assustados com os disparos. Ninguém ficou ferido.