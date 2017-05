Criminoso é preso em comunidade de Nova Iguaçu

Policiais do 20° BPM (Mesquita) prenderam na tarde desta segunda-feira (29), Adriano Vargas Araújo, de 18 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Boa Esperança, no bairro Pantanal, em Nova Iguaçu.

A guarnição foi até o local, com o objetivo de reduzir a criminalidade, roubo de cargas e veículos, homicídios e tráfico de drogas. Ao chegarem na comunidade citada, detiveram Adriano, em posse de uma pistola 9 milímetros e 81 pinos de cocaína. O criminoso foi encaminhado junto com o material apreendido para a 53ª DP (Central de flagrantes) e será indiciado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de uso restrito.