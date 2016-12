Criança sequestrada é encontrada

A criança de um ano e seis meses sequestrada na porta de casa, na tarde desta quarta-feira, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi encontrada. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e familiares da bebê.

A menina foi deixada em um shopping da região, estava suja e com fome. A bebê foi levada para casa, onde se alimentou e tomou banho. o reencontro com os familiares foi na casa do bisavô.

Pai forjou sequestro da filha, diz polícia

Eder Vitorino Coelho foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira por forjar o sequestro da filha de 1 ano e 6 meses, nesta quarta-feira. Ele havia dito que a menina tinha sido levada de seu colo por criminosos. De acordo com os delegados Rodrigo Santoro e Thiago Martins, da 36ª DP (Santa Cruz), o pai simulou o crime contra a bebê por conta de R$ 5 mil de resgate.