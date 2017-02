Criança morre afogada em praia

Uma criança morreu afogada no fim da manhã deste sábado (11) na praia da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. A vítima foi identificada como Riderey Faustino Santa Rosa, de 12 anos. Outras quatro pessoas que estavam com ela também se afogaram, mas sobreviveram. De acordo com os agentes, elas foram resgatadas primeiro e avisaram aos salva-vidas que ainda havia uma quinta vítima.

A equipe voltou ao mar e conseguiu encontrar a criança inconsciente. Após tentarem os primeiros socorros, ela foi levada ainda com vida para o Hospital de Praia Brava, mas não resistiu e morreu na unidade médica. O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra.

A vítima era moradora de Belford Roxo, e estava em uma excursão visitando a cidade da Costa Verde.

