Criança é morta durante tiroteio

Uma menina de 7 anos foi morta em um tiroteio na favela Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Fernanda Pinheiro chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu. De acordo com a polícia, não havia operações na comunidade e a troca de tiros ocorreu entre traficantes rivais.

O confronto foi registrado durante toda esta quarta-feira na favela. Segundo relatos, a criança estava brincando em casa no momento em que foi atingida pela bala perdida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

