Criança é levada dos braços do pai na porta de casa

Uma criança de 1 ano e sete meses foi levada do colo do pai, por criminosos, na tarde de quarta-feira (21), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A família desesperada contou ao Bom Dia Rio que buscou a delegacia para registrar o caso, mas a 36ª DP (Santa Cruz) estava fechada por falta de energia elétrica.

A família contou que o pai estava na frente de casa, na Rua Vitor Dumas, quando ocupantes de dois carros coloram o pai num carro e a menina em outro. O pai foi liberado mais à frente, numa rua próxima, mas os criminosos continuaram com a criança. O pai contou que um dos criminosos disse para ele que a menina seria devolvida “se ele não servisse”. Segundo o pai, no carro onde a menina foi levada havia uma mulher loura e um homem com uma tatuagem em um dos braços.