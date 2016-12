Corpo é encontrado dentro de lixeira

O corpo de um homem foi encontrado com marca de tiro dentro de uma lixeira na Rua Torres Homem, em Vila Isabel, na manhã desta quarta-feira. Colado à lata de lixo, havia um pedaço de papelão com a frase “Não pode roubar na área! Exemplo”. O corpo foi retirado do local às 14h. A Delegacia de Homicídios (DH-Capital) investiga o caso.

O homem foi identificado como Marcos Barcelos Gonçalves, de 19 anos. Ele estaria praticando roubos na região, o que motivou o assassinato pelos traficantes. Um comerciante da rua relatou que chegou para trabalhar às 7h, e a lata de lixo já havia sido deixada no local. Ele, que não quis se identificar, afirmou que os assaltos na região são frequentes. Seu estabelecimento já foi alvo dos bandidos duas vezes em 19 dias, entre novembro e dezembro.

A Delegacia de Homicídios (DH-Capital) vai investigar se realmente a morte de Marcos tem ligação com roubos na região e se traficantes são os responsáveis.