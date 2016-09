Corpo é encontrado dentro de carro em chamas

Na madrugada desta terça-feira, um corpo ainda não identificado foi encontrado no banco de trás de um carro em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. Segundo informações de testemunhas, os suspeitos abandonaram o veículo na Rua Ricardo Machado, esquina com a Avenida Brasil, no sentido Centro, e atearam fogo.

Vizinhos contaram que a ação foi executada por quatro homens, um deles dirigia o carro, enquanto os outros três, davam cobertura em duas motos. Após o ataque, o grupo fugiu nas motocicletas. Segundo a PM, o veículo foi roubado na área da 19ª DP (Tijuca) no dia 15 de julho. Agentes da Divisão de Homicídios (DH) da capital realizaram a perícia no local.