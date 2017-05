Corpo é abandonado dentro de veículo na entrada de hospital em Niterói

Um carro foi abandonado com um corpo em seu interior próximo à entrada do Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, segundo informou a Polícia Militar. O homem foi identificado Luiz Felipe Campos Leandro, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar, uma patrulha foi acionada e ao chegarem ao local constataram que havia um homem morto dentro do veículo. Na ocasião, não havia nenhum suspeito próximo ao automóvel. Os militares, então, isolaram a área onde estava o veículo.

O caso está sob a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que apura as circuntâncias da morte da vítima. Segundo a Polícia Militar, a especializada foi acionada para que a perícia fosse realizada no local onde o carro foi abandonado.

Segundo informações preliminares de agentes, o homem trabalharia como frentista e não tem passagens pela polícia. O jovem estava desaparecido desde o último dia 19 de maio