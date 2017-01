Corpo de policial é encontrado dentro de carro

Um policial civil foi encontrado morto dentro do porta-mala de um carro após um acidente de trânsito em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (24). As informações são do 14º BPM (Bangu).

Quando o Batalhão foi acionado, a polícia militar encontrou na rua José Maria de Abreu, 250, o carro sem motorista. No porta-malas, os policiais acharam um corpo com disparos de arma de fogo. Ao lado do corpo, estava a carteira funcional do inspetor da Polícia Civil José Luiz Macedo Zandomingos. A Divisão de Homicídios foi acionada para o local.

A Polícia Civil informou em nota, que a perícia e um amplo trabalho de investigação estavam em andamento para tentar esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar a autoria do crime.