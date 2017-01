Corpo de PM é encontrado em porta-malas

A violência já se fez presente logo no primeiro dia do ano. O corpo do policial militar André William Barbosa de Oliveira, de 32 anos, lotado no 3° BPM (Méier), foi encontrado na madrugada deste domingo, dentro do porta-malas de seu próprio carro, na Rua Clodoaldo de Freitas, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações da Divisão de Homicídios (DH) da capital, que investiga o crime, o PM teria sido sequestrado por criminosos em uma festa no Batan, Zona Oeste do Rio, onde estava com a namorada.

A Polícia informou que o agente estava desaparecido desde a noite do último sábado, e foi encontrado por policiais do 41º BPM (Guadalupe), por volta das 5h de ontem. De acordo com o tenente-coronel Luiz Augusto Lima Teixeira, comandante do 3º BPM (Méier), o corpo do PM estava no porta-malas do carro, algemado e com quatro tiros.