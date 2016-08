Corpo de PM é encontrado carbonizado

Um policial militar morador de Queimados, na Baixada Fluminense e lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) borel, no Rio, foi morto e teve o corpo carbonizado no início da noite desta segunda-feira, (30). Ele foi encontrado morto na Rua da Reserva s/n° seguindo a estrada Rio D’Ouro próximo a CEDAE, em Japeri.

Policiais do 24° BPM (Queimados) procederam ao local informado através de denúncia, onde foi localizado um corpo carbonizado, após perícia feita no local, foi confirmado que o corpo pertencia ao Soldado Daniel Martins, onde apresentava perfurações de bala pelo corpo da vitima. O corpo do policial foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). Martins era querido por todos em sua volta, na rede social, amigos lamentavam a morte do PM.