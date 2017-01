Corpo de mulher é encontrado em São João de Meriti

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado, na manhã deste domingo, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Segundo as primeiras informações, a vítima, ainda não identificada, aparentava estar grávida.

Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados e isolaram o local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia. Diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar sua autoria. A Polícia Civil ainda não deu maiores detalhes sobre o caso.

Via O Dia