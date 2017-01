Corpo de menino é achado após buscas

Após intensas buscas, equipes de Bombeiros encontraram nesta quarta-feira, o corpo de um adolescente de 13 anos que desapareceu, na tarde da última terça-feira, após o forte temporal que atingiu algumas regiões do Rio. O cadáver estava embaixo de uma ponte da linha férrea na estação da Pavuna, na Zona Norte.

De acordo com a corporação, a vítima teria caído no Rio Pavuna, que corta a capital e São João de Meriti. Militares do Quartel de São João de Meriti foram acionados por volta das 19h30 e realizaram buscas até as 22h, mas não encontraram o adolescente. Pela manhã, foram retomadas as buscas, com o apoio do Quartel de Duque de Caxias e o auxílio de barcos.